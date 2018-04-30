Van Ticaret ve Sanayi Odasından bölge ziyareti

Ziyaretler esnasında yeni seçilen yönetim kurulları tebrik edilirken; bölgesel sorunların çözümleri doğrultusunda ortak hareket edilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bölgesel temsiliyetin işbirliği içerisinde sağlanması ile ekonomik ve sosyal konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın öncülüğünde yapılan ziyaretlere; yönetim kurulu üyeleri Ömer İnanç, Metin Abi, Ekrem Baytar, Şefik Eren ve Fevzi Çeliktaş, meclis üyesi ve TOBB Genel Kurul delegeleri Yusuf Konak, Hasan Aslan, Müslüm Erbay ve Kadri Salaz katıldı.

İlk olarak Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ziyarete edilerek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ile görüşme sağlandı. Burada konuşan Cengiz Şahin, Van Ticaret ve Sanayi Odasının ziyaretinden çok memnun kaldıklarını, etkinliklerde işbirliği içerisinde hareket edilirse bölge menfaatleri açısından büyük kazanımlar elde edileceğini kaydetti.

Ziyarette hazır bulunan eski bakanlardan Edip Safter Gaydalı da, birlikten kuvvet doğacağını belirterek, Tatvan ve Van’ın birbirine en yakın önemli noktalar olduğunu kaydederek, bölgesel kalkınmanın en önemli yolunun etkin iletişim ile başarılabileceğini ifade etti.

İkinci ziyaretini Muş Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştiren Van TSO heyeti, burada Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç ve Meclis Başkanı Talip Devrim tarafından karşılandı. Meclis Başkanı Talip Devrim; Necdet Takva’nın çıktığı yolun çok doğru bir yol olduğunu, genç ve dinamik bir kişilik olduğunu belirterek, Van gibi büyük bir kente önemli katkılar sağlayacağından şüphesi olmadığını kaydetti.

Van heyeti, ardından Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, Başkan Yardımcısı Nizam Böçkün ve Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök ile bir araya geldi. Ayas, “Takva ilk adımını attı, bize de desteklemek düşer. Çünkü Necdet Takva bizim için çok kıymetlidir. Önemli oda ve borsalar içerisinde Van TSO ilk sıralarda yer almaktadır. Bu ziyaretten oldukça memnunum, birlikte hareket ederek tecrübelerimizi kentimiz ve bölgemiz menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışacağız” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş ve Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ile bir araya gelindi. Mustafa Tavuş, Elazığ’ın her zaman Van ile dostluk ve işbirliği içinde olacağını dile getirerek, iki ilin ekonomik performanslarının bir birine yakın olduğunu, odalar arası işbirlikleri sayesinde daha güçlü bir lobi ve güçlü bir temsiliyetin gerçekleşebileceğini kaydetti.

Van heyeti, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan ile bir araya gelindi. Sadıkoğlu, “Aynı kültürün insanlarıyız ve her şeyimiz birbirine benziyor. Ortaklıklarımızı ve ziyaretlerimizi artırır ve dertlerimizin çözümü noktasında birlikte mesai harcanırsa, önemli gelişmeler yaşanılabilecek” diye konuştu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ile bir araya gelindi. Burada konuşan Uslu, Van TSO heyetinin bu ziyaretinin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, daha sık görüşmeler yapılırsa bölge lobisinin daha iyi işleri birlikte başarabileceğini ifade etti. Uslu, Necdet Takva’nın bölge için çok önemli bir değer olduğunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde yer alan tüm odalar içerinde Van TSO ve Necdet Takva’nın çok kıymetli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Uslu, birlik ve bölgesel temsiliyet için her zaman istişare halinde olunacağını kaydetti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile bir araya gelindi. Burada konuşan Kaya, ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, iki oda başta olmak üzere bölge odaları ile sürekli bir araya gelinmesi gerektiğini, ilk adımı Van TSO’nun atmasından çok memnun kaldıklarını ve benzeri görüşmelerin giderek artması gerektiğini kaydetti.

Son olarak Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir ve Meclis Başkanı Sadreddin Ekinci ile bir araya gelindi. Demir, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Necdet Takva ile önemli bir hukukları olduğunu ve Takva’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu için bir şans olduğunu ifade etti. Demir, “Zaman zaman Takva ile istişare halindeyiz ve tüm samimiyetimle konuşmak gerekirse Batman ve Van TSO’nun ortak hareket etmesi için her türlü işbirliğine hazırım” ifadelerini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise; tüm ziyaretlerde etkin iletişim ve işbirliklerinin artırılması konularını gündeme getirdi. Takva, ilerleyen zamanlarda bölgedeki diğer illeri de ziyaret edeceklerini belirtti. Bölgesel temsiliyetin işbirliği ile çözülebileceğini dile getiren Takva, tüm oda ziyaretlerinde etkin iletişim sağlanabilmesi için oda başkanlarına önerilerde bulundu. Takva, odalar arasında müşterek toplantıların hızlanması için bir program hazırlayacaklarını, ortak meclis toplantıları ile bölgedeki tüm oda ve borsalar ile bir araya geleceklerini kaydetti. Bölgedeki iş adamlarının bölgesel pazarlara erişimi noktasında meslek odalarına büyük görev düştüğünü kaydeden Takva, Van TSO olarak bu konuyu kendileri için büyük bir ödev olarak gördüklerini, özellikle farkındalığın artırılması ve ikili iş görüşmelerinin sürekli hale getirilmesi için odalar arası müşterek kurullar geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kardeş oda protokolleri ile görüşmelerde sıklığın artırılabilmesi için kısa vadede adımlar atılacağını belirten Takva, ziyaretler esnasında tüm oda başkanlarına tebrikte bulunarak, Van TSO ev sahipliğinde yapılacak bölge odaları müşterek toplantısında kendilerini Van’a davet edeceğini kaydetti.