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05 Haziran 2018 13:24

Van Trabzonsporlular Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi

Van Trabzonsporlular Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi.

Van Trabzonsporlular Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi

05 Haziran 2018 13:24


Van Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Musa Genççelep, Muhammed Semih Duman, Nejdet Avcı, Murat Ragap, kurucu üye Birol Duman, Dönerdere Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Özbek ve Trabzonspor’a gönül veren üyeler, iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazanın feyzi ve sporun konuşulduğu yemekte, takımın başına getirilen yeni teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi değerlendirildi. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden başkan Öner, "Derneğimiz yeni olmasına rağmen üyelerimizle zaman zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu günde Ramazan ayı münasebeti ile bir Trabzonspor’a gölün veren arkadaşlarımızla iftarda bir araya gelip hasbihal ettik. İnşallah bu buluşmalarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.




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