Van TSO Ayin için hazır

Van turizmi açısından önemli bir yeri olan Akdamar Kilisesi’ndeki ayinin, bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayinin yapılacağı tarihlerde otellerin doluluk oranları yüzde yüz seviyesine ulaşmış durumda. Yurt içinden ve yurt dışından özellikle İran ve Ermenistan’dan çok sayıda turistin İlimizi ziyaret etmesi beklenmektedir. Van Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile hız kesmeden devam ederken, kurumlara yapılan görevlendirmeler ile ayininin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Bu nedenle Van Ticaret ve Sanayi Odası ise 9 Eylül de yapılacak Akdamar Kilisesi’ndeki ayin için ile gelecek yerli ve yabancı konuklara karşı esnaf ve tüccarları uyardı.

Van’ın inanç turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner, “Akdamar Kilisesi’nde yapılacak ayin ilimiz ve Van Gölü havzası için çok önemli bir etkinliktir. Van, inanç turizmi açısından önemli bir merkezdir. Özellikle Akdamar Adası ve Kilisesi, Ermeniler için kutsal bir mekandır. Biz Vanlılar olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeli sadece İnanç Turizmi olarak değil gelen turistlerin her sezon İlimize gelmelerini teşvik etmeliyiz” dedi.

Van’ın ayin haftasında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağını belirten Biner, “İlimize gelecek yerli ve yabancı turistlere karşı her zamankinden daha saygılı, duyarlı olmalıyız. İşyerlerimizde gerekli hassasiyeti göstermeli, farklı fiyatlar ve tarifelerle gelen konuklarımıza haksızlık etmemeliyiz. Böylesi fırsatlar ilimizin ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bizim konuklarımıza göstereceğimiz misafirperverlik, saygı gelecek yıllara yapılacak önemli bir yatırım olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hizmet ve fiyat standardına uyalım”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Biner, “Özellikle, restoran, otel, kafe ve alışveriş merkezlerinde uygun fiyat ve hizmet standartlarına dikkat etmeliyiz. Bu ayinde ilimizde bir bayram havası yaşatalım ki, gelecek yıllarda daha fazla misafirimiz olsun. Bu yıl belki de önümüzdeki yıllar için yeni bir başlangıç olur. Van’ı bölgenin en önemli inanç, turizm ve alışveriş merkezi haline getirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” dedi.