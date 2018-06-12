Van TSO basınla iftarda bir araya geldi

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Basın buluşması’ programı kapsamında basınla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, göreve geldikleri süreden bu yana her Ramazan ayında geleneksel olarak ‘Basın buluşmaları’ programı düzenlediklerini belirterek, “Dolaysıyla bunu da onun bir devamı olarak değerlendirmek gerekiyor. Belki Ramazandan dolayı bir araya gelme imkanımız olmayabilir, bu vesileyle Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74’üncü Genel Kurulu seçimleriyle ilgili de bilgi veren Takva, daha önce TOBB Yönetim Kurulunda yer alma gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade etti. Takva, “Kazanmamız durumunda TOBB organlarında Van’ı temsil edilebilir hale getirmesini sağlayacak bir hedefimiz vardı. 14-15 Mayısta gerçekleştirilen TOBB Genel Kuruluna bizde bu hazırlıkla gittik. Çok açık bir lobi oluşturmaya çalıştık. Yönetim kurulunda yer almak için bütün koşullar da buna uygundu. Doğu Anadolu Bölgesinin en genç ticaret sanayi odalarından biriyiz. Ancak buna rağmen gösterdiği performans, kentsel dengeler, coğrafyası ve son yıllarda Türkiye’nin en çok konuşulan kenti olması, A sınıfı akredite olan 10 odadan biri haline gelmiş olması bizi güçlü kılan taraflardı. Güçlü olmayan taraf ise Ankara’da bizi temsil edecek güçlü bir lobimizin eksik oluşuydu” diye konuştu.

TOBB bünyesinde nitelik olarak en güçlü yapının ticaret ve sanayi odaları olduğunu dile getiren Takva, “Türkiye’de 182 tane ticaret sanayi odası, 113 tane ise ticaret borsası, 112 ticaret odası, 12 sanayi odası ve 2 tane ise deniz ticareti odası var. Dolayısıyla bunların delegelerinde oluşan 30’ar kişilikte konseyleri var. TOBB Genel Kurulunda Van Ticaret ve Sanayi Odası konsey başkanlığına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına da konsey başkan yardımcılığına önerildi. Oy birliğiyle bu onaylandı” şeklinde sözlerini tamamladı.