Van TSO heyetinden İranlı büyükelçiye ziyaret

İran’la yaklaşık 350 kilometre sınırı olan Van’ın son zamanlarda İranlı turistlerin gelişi ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için Türkiye’deki en yetkili makam olan İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’ı ziyaret eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Baytar ve Meclis Üyesi Yusuf Konak, karşılıklı sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Büyükelçi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’a İran’ın vatandaşlarına yurt dışına çıkışlarda uyguladığı ve yüksek rakamlara ulaşan harçların indirilmesi kararının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Van, İran’a Türkiye’deki en yakın şehir. Oradaki dostlarımızla gerek ekonomik, gerek sosyal ve kültürel ortaklıklar yaşıyoruz. Ayrıca Van son dört yıldır İranlı dostlarımıza iyi bir ev sahipliği yapıyor. Van, İran’ın batıya açılan kapısıdır. Bu nedenle İran ve İranlılar bizim için çok değerlidir. İran hükümetinin aldığı bu karar, sınırın iki tarafında bulunan komşu illeri de olumsuz etkilemektedir” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İranlıların ilk tercihlerinin Van olduğunu belirterek, “Ancak yıllardır talep etmemize rağmen maalesef hala konsolosluk kurulması kararı alınmadı. Büyükelçinin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz. Ayrıca son beş yılda İranlıların yoğun ziyaret ettiği ilimizde en büyük eksiklik, bir İran menşei bankanın olmayışıdır. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Takva, Büyükelçi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’a son olarak İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhaniye bir mektup yazdıklarını, söz konusu tüm sorunları kendilerine de aktardıklarını belirterek, bu konuda destek istediklerini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İranlıların Van’a yoğun ziyaretlerini gözlemlediklerini belirterek, “Van Ticaret ve Sanayi Odasının gündemde olan sorunları detaylı bir şekilde bizlere aktarması çok önemlidir. Bu konuda gerekli görüşmeleri Tahran ile yapmaktayız. İnşallah yakın tarihte gelişmeler bekliyoruz. Ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odasının İran’daki odalarla geliştirdiği ilişkilerden haberdarız ve bu bizleri çok memnun ediyor. En kısa sürede Van ziyareti yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.