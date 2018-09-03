Van TSO heyetinden kazı ekibine ziyaret

Yasin Ertürk, beraberindeki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner, Yönetim Kurulu Üyeleri Diyaadin Altındal ve Ömer İnanç, Meclis Üyesi Hasan Aslan’dan oluşan bir heyetle, Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen Van Kalesi arkeoloji çalışma alanında incelemelerde bulundular. Doç. Dr. Erkan Konyar tarafından karşılanan Van TSO heyetine kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Doç. Dr. Konyar, 2010 yılında başladıkları çalışmalar süresince Van TSO yönetiminin yakın ilgi ve alakasını gördüklerini belirterek, “Bu ziyaretiniz bize güç vermiştir, teşekkür ederim. Biz burada Van’ın geçmişini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Urartular yüz yıllarca bu topraklarda hüküm sürmüşler. Burada kaleler, yaşam alanları oluşturmuşlar. Kazılardan elde ettiğimiz sonuçlarda göstermiştir ki, çok ileri bir medeniyettir Urartular” dedi.

Van’ın kültür alanında pazarlayacağı en önemli değerin Urartular olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erkan Konyar, “Van ve Van Gölü Havzası, Urartuların en çok hüküm sürdüğü coğrafyadır. Urartular; kaleler, su kanalları, tarım alanında gelişmiş bir medeniyettir. Bu nedenle Van’ın tarih ve kültür alanında pazarlayacağı en önemli değerdir. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Kentte bu konuda bir bilinç oluşturulmalı, bu konuda bir tanıtım programı yapılmalı. Bizler eski Van şehri ile ilgili tanıtım filmlerimizi oluşturduk. Ancak kentinde buna sahip çıkması gerekir. Kültür Bakanlığımızın bu konuda desteği çok önemlidir. İstanbul Üniversitesi kazı ekibi olarak çok hassas bir kazı çalışması yapıyoruz. Burada elde ettiğimiz eserleri, ilgili kurullarımızla değerlendirdikten sonra müze ve bakanlığımıza teslim ediyoruz” diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Faruk Biner ise, Van’ın tanıtımı konusunda özellikle hassas olduklarını belirterek, “Van, Urartulara başkentlik yapmış, önemli bir coğrafyada bulunan kadim bir kenttir. Sizlerin yapmış olduğu kazılar hem çok önemli hem de çok değerlidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış olduğunuz bu çok değerli çalışmaları destekliyoruz ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kazı ekibinde bulunan siz değerli hocamıza ve çalışma arkadaşlarınıza emeğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Van TSO heyeti, kazı çalışmalarında bulunan tüm çalışanlara tatlı ikramında bulunarak, kazı alanından ayrıldı.