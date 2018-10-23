Van TSO Meclis Başkanı Ertürk'ten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Van heyetinin ziyaretinde kendisine aktarılan sorunları not aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Van'ın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biri olduğunu belirterek, “Dezavantajlı ilimizde daha fazla yatırım sağlanması için yatırımcılara bölgenin cazip hale getirilmesi gerekir. Bu genç nüfusa istihdam sağlanması için yatırımların olmasını istiyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Van'da önemli bir sorun olan çeşitli nedenlerle yakalanan araçların çürümeye terk edildiğini bu araçların kişilere ve devlete büyük maddi zarar verdiğini belirten Ertürk, “Yedi emin parklarında yıllarca çürümeye terk edilen araçların ivedilikle ihaleye çıkarılmak suretiyle satışı gerçekleştirilmeli. Ayrıca Adalet, Çevre Şehircilik ve Ticaret Bakanlığı arasında konu ile ilgili koordinasyon sağlanmalıdır. Elde edilen kazanç bakanlık himayesinde tutulmalı. Mahkeme sonucunda vatandaş haklı çıkarsa, araç bedeli vatandaşa faizi ile birlikte ödenmelidir. Zira vatandaş parklarda yıllarca bekleyen araçların ÖTV, bandrol bedellerini ödüyor. Bu insanlara ciddi zararlar veriyor” şeklinde konuştu.

Van ve ülke için çok önemli olan kentin gelecek 50 yılına büyük katma değer sağlayacak olan Kapıköy Gümrük Kapısının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirten Yasin Ertürk, “İran gibi önemli bir pazardan yeterince faydalanmalıyız. Bunun için Kapıköy Gümrük Kapısı zaman kaybedilmeden bitirilmelidir. Ayrıca Van'da İran Konsolosluğunun açılması için gerekli görüşmelerin yapılması çok önemli olacaktır. Van'da Eximbank Şubesi açılmalı, İranlı Bankaların Van'da şube açması için gerekli görüşmelerin yapılması gerekir” ifadesini kullandı.