Van TSO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Van TSO Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk toplantısı TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında gerçekleştirildi. Elite World Van Otel’inde gerçekleştirilen toplantıda, Van ekonomisine yön veren iş adamlarından oluşan kurul, kentti ilgilendiren konuları ele alarak çözüm noktasında ulaştırmak için istişare yapacağı belirtildi. Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Başkan Takva, “Kentin bütün dinamiklerini dahil etmek üzere bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi sürdürebilirliği konusunda zafiyet yaşadığımız Akil Tacirler Kurulumuz vardı. Daha sonra bu kurul kendi içerisindeki dinamizmi uzun süre devam ettiremedi ve o çalışmalar yarım kaldı. Bizim o çalışmamız özellikle odanın akreditasyon sürecinde Türkiye’de örnek uygulama olarak tarihe de geçti. Bu çerçevede 2018-2022 dönemine ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, büyük ihtimalle bizim Van TSO’nun iyi uygulamalarına istinaden tüm Türkiye’deki ticaret sanayi odaları bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu oluşturmasına yönelik bir çalışma başlatıldı” dedi.

Yüksek İstişare Kurulunun 3 ayda bir ya da yılda en az 4 toplantı yapması gerektiğini ifade eden Takva, “Bu çalışma çevresinde yasal altyapısı hazırlanmak suretiyle bütün odalara çağrıda bulundular. Mevcut yönetim kurulunun sayısının iki katını geçmemek üzere ve yönetim kurulunun başkanlığında özellikle ticaretinden şüphe duyulmayan ve bu anlamda kendi ekonomisi bağlamında oluşturduğu istihdam ve katma değer çerçevesinde oda üyelerinin, yönetim kurulunun da üzerinde bir istişare kurulu oluşturması yönünde; minimum 3 ayda bir, yılda en az 4 toplantı yapmak üzere biz de iç tüzüğümüzde tercih ettik. Bu çerçevede ilimizde katma değeri olan, yüksek istihdam kapasitesine ulaşmış, ticari faaliyetlerinde şüphe duymadığımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgili mevzuat hükümlerini yönetim kurulumuzla değerlendirdik. Yönetim kurulumuzla oy birliğiyle ilk etapta 20 kişiden oluşan bir Yüksek İstişare Kurulu’nun isimleriyle beraber onaylanması yönünde bir karar aldık” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.