Van TSO Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri bir araya geldi.

Kente katma değer katacak, bir düşünce kuruluşu şeklinde çalışması amaçlanan Van Yüksek İstişare Kurulu, Van Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Fuar ve Kongre Merkezinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner'in yaptığı toplantıya; Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, Urumiye Ticaret Sanayi ve Madencilik Odası Başkan Vekili Samad Poursultani ve kurul üyeleri katıldı. Burada konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, kentin mevcut durumunu doğru analiz etmeleri gerektiğini belirterek, “Bu kurul, kentin ortak aklı olmalıdır. Kent paydaşları ile kentlilik ruhunu içselleştirmeliyiz. Biz oda olarak bu kurulun sekreteryasını yürütüyoruz. Sizler gibi kurul üyesiyiz. Ancak bütün enerjimizi bu kent için harcamamız inancıyla bir araya geldik. Amacımız siz değerli kurul üyeleri ile üst düzeyde elle tutulur ve kente değer katacak çalışmalar yapmaktır. Bunun için önümüze hedefler bırakmalıyız” ifadesini kullandı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ise, birlikte güç doğacağını ifade ederek, kurulun çok anlamlı ve değerli işler yapacağına inandığını belirtti. Aslan, “Ortak akıl ile bu kente değer katmalıyız. Van OSB olarak her zaman kente değer katacak çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van TSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Menaf Turan ‘Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi ve Ekonomik Model', QualiteLine Danışmanlık Direktörü Erol Dinçkal da ‘Kriz Dönemlerinde Başarı İçin Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası' sunumunu yaptı.

Kurul üyeleri, bir sonraki toplantıda ‘Yol Haritası, Stratejik Plan ve Proje' başlıklarının ortaya çıkması kararı aldı.

Toplantıya Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Kaya, Şefik Eren, Diyaeddin Altındal ve Murat Beyaz da katıldı.