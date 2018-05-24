Van TSO, Ekonomi Bakanlığı Hizmet Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Desteği (HİSER) kapsamında, kentteki turizmcilerle bir araya geldi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’da turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik “Van’a gel Van güzel” adı altında HİSER projesini başlattıklarını ifade ederek, “Van ili geçmiş yıllarda birçok ülkenin ilgi odağı olmuştur. İlimize gelen yabancı turistlerin oranı yüksek rakamlara ulaşmışken, bazı sebeplerden ötürü ilimizin cazibesi, uluslararası pazarda bir nebze azalmıştır. Ulusal ve uluslararası fonların doğru kullanılmasını sağlayarak ilin cazibesini arttırmaya devam edeceğiz. İşte tamda bu noktada Ekonomi Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerden olan Uluslararası Rekabet Üstünlüğünün Arttırılması projesini hayata geçirerek, Van ilimizi tüm güzellikleri ile uluslararası pazarlarda tanıtacağız” dedi.

İhtiyaç analizinden danışmanlığa, fuarlara katılımdan eğitime kadar birçok desteği içeren projenin süresinin 36 ay olacağını dile getiren Takva, “Ben projenin ilimize hayırlı olmasını diliyor, toplantımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Alperen Kaçar ise, daha önce Ur-Ge mal ticareti olan destek programının HİSER olarak hizmet sektörüne yansıdığını ifade ederek, “Lansman ile birlikte odamız tarafından bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacak. Şu anda 16 firma söz konusu. Ancak odamız 25 firmaya kadar çıkartmayı düşünüyor. Bu ihtiyaç analizi kabul olduktan sonra yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlar başlıyor. Bu noktada da birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. HİSER destek projemizde; eğitim hizmeti, danışmanlık, istihdam, yurtiçi ve yurt dışı tanıtımlar olabilir. Destek oranımız yüzde 75’tir. Ben bu projelerin sanayi ve ticaret odaları üzerinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Van TSO Küme Geliştirme Danışmanı Yunus Yetkin tarafından projenin sunumunun yapılması, soru ve cevap ile sona erdi.