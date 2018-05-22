Van Ticaret ve Sanayi Odası Miyazaki Salonunda yapılan tanıtım toplantısına Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ile Fevzi Çeliktaş, KOSGEB İl Müdür Vekili Cevat Kaya, Müdür Yardımcısı Abdulhadi Arvas, VANTB Başkan Yardımcısı Turgay Özbek, OSB Başkan Yardımcısı Yaşar Şen, imalat sektör temsilcileri ve KOBİ’ler katıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Biner, KOBİGEL -KOBİ Gelişim Destek Programının KOBİ’lere rekabetçi bir ortam oluşturduğunu belirterek, “Üyelerimiz olan KOBİ’lerin gelişimine büyük katkı sunacak destekler çok önemlidir. Bu desteklerden faydalanmak için üyelerimizi bilgilendiriyoruz. KOSGEB İl Müdürlüğü her türlü lojistik hizmeti veriyor. Ayrıca Van TSO olarak biz de üzerimize düşen desteği sağlıyoruz. Destek programının geçmiş yıllardaki performansına baktığımızda önemli sonuçlar karşımıza çıkıyor. KOBİGEL Destek Programı Kapsamında; 2016-2017 yıllarında 14 işletmeye destek verilmiştir. Bu işletmelere 888.001,29 TL hibe desteği, 2.200.036,38 TL kredi desteği olmak üzere toplam 3.088.037,67 TL destek sağlanmıştır. KOBİGEL 2017-1 Çağrısına ise ilimizden 33 işletme başvurmuş. Bunlardan 16’sı desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje süreçleri bittiğinde bu işletmelere; 3.088.172,40 TL kredi, 222.240,00 TL hibe olmak üzere toplam 5.804.752,40 TL destek ödemesi yapılmış olacaktır. Görüldüğü üzere imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için büyük fırsatlar sunan bir destek programıdır” dedi.

KOSGEB İl Müdür Vekili Cevat Kaya ise, “Türkiye genelinde başarılı projelerin destekleneceği programda Van’dan güzel projeler çıkmasını bekliyoruz. Van KOSGEB İl Müdürlüğü olarak KOBİ’lerimize her türlü desteği vermek üzere bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KOSGEB uzmanları Sema Yaşar ve Mehmet Ali Arvas, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdiler.