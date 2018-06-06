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06 Haziran 2018 11:18

Van TSO’dan 750 aileye gıda yardımı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı gıda yardımı programını bu yıl da gerçekleştirdi.

Van TSO’dan 750 aileye gıda yardımı

06 Haziran 2018 11:18


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan gıda paketleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Toplamda 750 aileye yapılan gıda yardımları Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ramazan ayının yardımlaşma, bolluk ve bereket ayı olduğunu belirterek, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz gıda yardımlarını bu yıl da büyük bir titizlikle, kimseyi incitmeden gerçekleştirdik. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayın kutsiyetine binaen tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere paketlerimizi ulaştırdık. Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ayı olduğunu biliyoruz. Bizde imkanlarımız ölçüsünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de desteği ile yardımlarımızı gerçekleştirdik. Ayrıca meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz de kişisel yardımlarını gerçekleştiriyorlar. Bu vesile ile katkı sunan, destek veren herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı gıda yardım kolileri, tespit edilen ailelere tek tek ulaştırıldı.




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