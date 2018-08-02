Van Tso’dan İstanbul ve Ankara istişare programı

Heyet Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında ilk olarak İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından karşılanan Van TSO Heyetine faaliyetleri hakkında bilgilendirilme yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın tarihi ve turizm potansiyeli ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak, “Van, Avrupa Birliği’nin en doğusunda bulunan bir şehirdir. Bütüncül bir büyüme içerisinde bölgeler arası gelişmişlik farkı asgari seviyeye inmelidir. Van bir deniz kentidir. Ve bu potansiyelin deniz ticaret odası tarafından desteklenmesi gerekir. Van ilinde denizcilik eğitimi, dalgıçlık eğitimi, denizcilik lisesi öğrencileri için İstanbul da staj imkanı sağlanması konusunda Başkanımızdan ve yönetiminden destek bekliyoruz. İMEAK bayrağı ile bir teknenin Van da bulunmasının önemli olduğunu ve sonuç olarak Van’ın yerel kalkınması noktasında turizm tanıtımına fayda sağlayacaktır. Van iline İMEAK tarafından bir gezi teknesi tahsisi edilmesini, Denizcilik Lisesi öğrencilerinin eğitimi için simülatör tahsisi sağlanmasını ve en kısa süre de Sayın Başkanımızı ve Yönetim Kurulu’nu Van Gölü’nde tekne turuna davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etmiştir. Hem taleplerinizi ve hem de yönetim kurulumuzla Van ziyaretini kurullarımızda görüşerek kısa sürede Van’a gelmeyi planlıyoruz” dedi.

“Anadolu İstanbul’dan büyüktür”

Van TSO heyeti ikinci durak da İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret etti. İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay tarafından kabul edilen Van TSO heyetine bilgilendirme yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van ilinin İstanbul’un abiliğine ihtiyacı olduğunu belirterek, “İstanbul, Türkiye de yaşayan herkesin hayatında yer edinmiştir. Ancak ekonomik enerjisinin de Anadolu kentlerine yansıtılması gerekir. Başta Van olmak üzere Tüm Anadolu kentlerinin buna ihtiyacı vardır. Ekonomik anlamda Van ve diğer Anadolu kentlerinde performans harcanması önem arz etmektedir” dedi.

Van ilinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Takva, Van gölünde yüzmeden ölünmemesi sözünü yenileyerek, “Yönetim kurulunuzu Van’a davet etmek üzere hazırladığımız mektubu kabul buyurun. Van, bir açık hava müzesidir. Van Gölü dünyanın damında kendine has özellikleri sahip bir denizdir. İran’la olan sınır komşuluğumuzun fırsata dönüştürülmesi ekonomiye daha iyi yansımaları için sizlerle ortak çalışmalar yapılması konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Buna başta Van ve ülkemizin ihtiyacı var. Anadolu kentlerinin Türkiye’nin gelecek vizyonunda söz sahibi olması için İstanbul’dan desteklenmesi gerekir. Ayrıca suyun ve güneşin kenti Van, gelişmeyi, büyümeyi ve kalkınmayı hak ediyor. Yönetim Kurulunuzdan Başkale İlçesinde meslek yüksek okulunun aktif hale getirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Van’ın Türkiye de en genç nüfusa sahip illerden biri olduğunu belirten Takva, “Kentimizin yaş ortalaması 20. 6 dır. Bu genç nüfusunu önemli bir iş gücü potansiyeli olarak kabul edip, bunlara iş imkanı sağlanmalıdır. 6. bölge teşvikleri buradaki yatırımcılar için uygun yatırım ortamı sağlamaktadır. Bu nedenle üyelerinizi bölgemize yatırım için bekliyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsrafil Kurulay ise aynı geminin yolcusu olduklarını ifade ederek, “Bölgeler arası gelişmişlik farkı ülkemiz için önemli bir handikaptır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için bizlerin işbirliği içinde olması gerekir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Aynı zamanda Yönetim ve Meclis Üyelerimiz ile çağrı mektubunuzu mutlaka değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

“İstanbul’un enerjisi Anadolu’ya yansımalı”

Van TSO heyeti çalışma programı kapsamında İstanbul Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven tarafından karşılanan Van TSO heyeti burada Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık bölgesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva Van’ın çok önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu dile getirerek, “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık bölgesi projemiz bakanlık tarafından değerlendirmede. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk. Bu konuda İstanbul’un enerjisine ihtiyacımız var. Buradaki yatırımcılarımızın bizleri ziyaret etmesini istiyoruz. Van Türkiye’de önemli bir hayvancılık merkezi. 2.7 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye birincisiyiz. Büyükbaş hayvan varlığı ile de ilk üç içindeyiz. Bu potansiyelimizin Türkiye ekonomisine değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Takva İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nu da Van’a davet etti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven’de Van TSO ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve en kısa sürede işbirliği için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

“İşbirliğine ihtiyacımız Var”

Van TSO Heyeti İstanbul Programı kapsamında İstanbul Sanayi Odası’nda ziyaret etti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Van TSO heyeti, burada işbirliği ve ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Van TSO heyetinin ziyaretinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizler daha çok birbirimize dokunmalıyız. Van kadim bir kenttir. Bizler İstanbul’da huzurlu bir yaşam istiyorsak, önce oraların kalkınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Erdal Bahçıvan Van’ın önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Van için Kurban turizmi gerçekleştirilebilir. Bu konu hakkında ortak çalışma yapmalıyız. Van’ın bu potansiyeli büyükşehirleri de rahatlatır. Entegre et tesisleri ile parçalama, kesim, paketleme işlerinin buralarda yapılarak batıya gönderilmesi gerekir. Bu konuda mutlaka çalışmalar yapacağız. Ayrıca TURMEPA yönetimde de görevliyim. Van’ı orada da dile getireceğim. Mutlaka güzel çalışmalar yapılması noktasında işbirliği yapacağız” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise bölgeler arası gelişmişlik farkının ülkenin 50 yılını bloke edeceğini belirterek, “İstanbul olmadan Anadolu, Anadolu olmadan İstanbul olmaz. Her şehrimizin ayrı bir zenginliği var. İstanbul’un aşırı göç almasının engellenmesi gerekir. Bunun içinde buradaki enerjinin Anadolu’ya kaydırılması lazım. Yoksa bir dünya kenti olan İstanbul’a yazık olacak. Biz İranla sınırı olan bir kentiz. Ancak maalesef sınır olmanın avantajlarından yeterince faydalanamıyoruz. Genç nüfus itibari ile ilk üç sıradayız. İşsizlik Türkiye ortalamasının üzerinde. Avantajlarımızı değerlendirmeliyiz. Bu nedenle İstanbul’a ve enerjisine ihtiyacımız var” dedi.

“İşdünyası ile bir araya gelmeliyiz”

Van TSO Heyeti TÜMSİAD Genel Merkezi’ni de ziyaret etti. Genel Başkan Yaşar Doğan tarafından karşılanan Van TSO heyeti ikili görüşmeler ve ortak çalışma programı yaptı. TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan Van TSO ile her zaman işbirliği içinde olduklarını belirterek, “Yerel Meslek Odaları ile iyi ilişkiler içinde olduk. Van TSO bizim iyi partnerimizdir. İşbirliğimiz hep devam edecek” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise TÜMSİAD’ hep yanlarından hissettiklerini belirterek “Van’ın yerel STK’ları ile iş dünyası ile TÜMSİAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da bir program yapılmasını talep ediyoruz. Bizim İstanbul İş dünyası ile bir araya gelmemize ihtiyacımız var” dedi.

“TOBB’un desteğine ihtiyacımız var”

Van TSO heyeti İstanbul ve Ankara çalışma programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyaret etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından kabul edilen Van TSO heyeti, TOBB Başkanına taleplerini iletti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, hazırladıkları projelere ilişkin raporları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna sundu ve destek istedi.

“Fatih Çiftçi Van için önemlidir”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve heyeti son olarak Gümrük ve Ticaret eski Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Takva, Çiftçi’nin bakan yardımcılığı görevi sırasında Van ve Türkiye için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, “Bakanımızın bir dönem daha bakan yardımcılığı görevini yapması, kentimiz ve bölgemiz için önemlidir. Bu konuda Van kamuoyu da her zaman bizlere destek verdi. Bu yöndeki taleplerimizi ilgili herkese ilettik” ifadesini kullandı.