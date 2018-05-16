Van TSO’ya TOBB’da tarihi görev

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği 74. Genel Kurulda, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, konsey başkanlığına seçilme başarısı gösterdi.

Konsey başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, oda ve il için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, “56 yıllık oda tarihinde TOBB’da elde ettiğimiz en önemli temsiliyet. A Sınıfı oda statüsüne sahip odamızın böylesine önemli bir sorumluluğu alması, üyelerimizin ve bizlerin gurur duyacağı bir başarıdır. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır yaptığımız hizmetlerin ve verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Van Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB camiasında yapmış olduğu çalışmalarla sürekli gündem oluşturan bir odaydı. Bugün ki seçim sonucu da, çalışmalarımızı tescillemiştir. Bunu da hak edilmiş bir başarı olarak kabul ediyoruz” dedi.

Çeliktaş, Van’ın başkentteki iktisadi lobisinin oluşturulmasında önemli bir adım daha atıldığını ifade ederek, "Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, TOBB bünyesinde çok önemli bir platform. Gerek illerin gerekse bütün ticaret ve sanayi odalarının sorun ve taleplerinin TOBB yönetimine aktarılmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Başkanımız ve bizler aldığımız bu sorumluluğu, kentimizin ve odamızın yararı için en iyi şekilde yerine getirme gayreti göstereceğiz. Ticaret ve sanayi odalarımıza ve TOBB camiasına en iyi hizmeti vermek için çalışacağız” diye konuştu.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu süreçte yanlarında yer alan, destek veren ve yeniden TOBB Başkanı seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Türkiye’de bulunan tüm ticaret ve sanayi odası başkanlarına teşekkür etti.