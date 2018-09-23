Van Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye'de gerçekleştirilen fuarlar arasında 3. büyük turizm fuarı olan Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl 27-30 Eylül tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Özellikle Ortadoğu'da turizm sektörünün buluşma noktası olma hedefi ile gerçekleştirilen fuar, açılış için gün sayıyor. Fuarla ilgili açıklama yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuar çalışmalarının son aşamalarında olduğunu belirterek, “Allah izin verirse perşembe günü yurtiçi ve yurtdışı üst düzey bir katılımla fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Güler, bu yıl fuara daha farklı bir heyecanla hazırlandıklarını belirterek, “Türkiye'nin tüm renklerini bu fuarda bulabilmek mümkün olacak. Gerek il kültür ve turizm müdürlükleri gerekse özel sektörden ülkemizin tüm bölgelerinden katılım gerçekleşecektir. Ayrıca bölge ülkelerinden başta İran olmak üzere on farklı ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi misafir edeceği” ifadelerini kullandı.

Özellikle turizm sektöründen il ve yurt dışından beş bin kişinin fuarı ziyaret edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Güler, “Van Turizm ve Seyahat Fuarı, sektör açısından önem arz eden bir fuar durumuna geldi. Artık sektörün heyecanla beklediği önemli fuarlardan birine ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

Bu yıl katılımcı profilinin geçen yıllara nazaran daha kaliteli olacağını kaydeden Güler, yurtdışı katılımların artık kurumsal olduğunu belirtti. Özellikle Batı Asya ve Ortadoğu ülkelerine açılmak isteyen firmalar için Van Turizm ve Seyahat Fuarının bulunmaz bir nimet olduğunu ifade eden Güler, “Bilindiği gibi İran, turizmde ülkemiz için önemli bir ülke. Fuarının yapıldığı yerin İran'a 80 kilometre uzaklıkta olması, İran pazarına girmekteki kolaylığı göz önüne sermektedir. Bu yıl gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından getirdiğimiz acente tur operatörleri ve otelcileri, yereldeki meslektaşları ile aynı masa etrafında buluşturarak verimli bir buluşma gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yılki fuara 250 civarında katılımcının olacağını beklemekteyiz. Ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 40'a yakın il kültür ve turizm müdürlüğü ve diğer illerin hemen hemen tümünde tur operatörü, acente, otel ve belediyelerden oluşan katılımcı bulunacaktır. Aynı zamanda komşu ülkelerden yoğun bir katılım beklemekteyiz. Özellikle İran, Irak, Gürcistan ve Ermenistan'dan hem katılımcı hem de ziyaretçi beklemekteyiz. TÜRSAB koordinatörlüğünde ülke genelinden yaklaşık 12 büyük firma, fuara katın göstereceklerdir. Amacımız Van'ı, turizmde buluşma noktası yapmaktır. Bu doğrultuda yoğun çalışmalar içindeyiz. Bu yıl daha farklı etkinlikler yapmayı da düşünüyoruz. Her yıl yaptığımız gibi yine Van balığı ve ayran aşı festivalini gerçekleştireceğiz. Bu yıl Van peyniri ve Van balı için farkındalık oluşturmak adına bir çalışmamız var. Onu fuarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresini yine bu yıl fuar tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin tüm bölgelerinden yaklaşık 300 akademisyen, Van'da 4 gün boyunca turizmi değerlendirecek ve aynı zamanda bölgeyi tanıma fırsatı bulacaktır. Ayrıca fuar süresince çeşitli sürprizlerimiz olacaktır. Herkesi fuara davet ediyoruz. Bu fuarı kaçıran, çok şey kaçırmış olacak” şeklinde konuştu.