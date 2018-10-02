Van Turizm ve Seyahat Fuarı rekor katılımla tamamlandı

Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın rekor bir katılımla sona erdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen Van Turizm ve Seyahat Fuarı, başarılı bir şekilde tamamlandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 27- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Van Turizm ve Seyahat Fuarının beklenenin üstünde bir performans ile bölge ve Türkiye turizmine büyük bir moral olduğunu ifade ederek, “154 stantta 263 firmanın tanıtımını yaptığı fuarı toplam 47 bin 580 kişi ziyaret etti. Türkiye'de kendi branşında yapılan EMITT ve Travel Turkey'den sonra üçüncü büyük turizm fuarı özelliğini taşımaktadır” dedi.

Bu yılki fuarın geçmiş yıllara nazaran daha renkli ve verimli geçtiğini dile getiren Güler, “Van'da, 4 gün boyunca turizm konuşuldu. Birçok ülkeden gelen katılımcı ve ziyaretçi, verimli görüşmeler gerçekleştirerek bölge turizmi için çok önemli kararlar alındı. İnanıyorum ki Van ve bölge, yeni destinasyonlar ve turlar ile tanışacak. Bu fuarda katılım gösteren 263 firmamız, yurt içi ve yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçiler ile verimli görüşmeler yapmış, birçok bağlantı yaparak Van'dan memnun ayrılmışlardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğusuna, Batı Asya, Pasifik ve Ortadoğu pazarlarına açılmak isteyen turizmciler için Van Turizm Fuarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirten Güler, 2019 yılında 10'uncusunu gerçekleştirecekleri fuara 10 ülkeden katılım sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Güler, “Önümüzdeki yıl ‘Tarihi Hisset Doğayı Keşfet' sloganının yanına ‘Bereketli Toprakların Bereketli Fuarı' sloganını da ekleyeceğiz. Van Turizm ve Seyahat Fuarı, artık turizm sektörünün beklediği bir marka fuar haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edecektir. Ben bu anlamda fuarın ilk gününden bu yana desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tanıtma Genel Müdürlüğüne, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), KOSGEB, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı ile 263 katılımcımıza ve ziyarete gelen 47 bin 580 ziyaretçimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.