Van Turizm ve Seyahat Fuarı tanıtım toplantısı

Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Van Valiliğinde düzenlenen toplantıya Vali Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan, YYÜ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum amirleri ve işletme belgeli otellerle tur firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Zorluoğlu, 2017 yılında esnafın turizmde yüzünün güldüğünü belirterek, özellikle bayram öncesinde tüm otellerin dolduğunu söyledi. İranlı turistlerin Van’a olan akınından memnun olduklarını ifade eden Zorluoğlu, “Van, turizm şehri olarak daha fazla tanınmaya başlıyor. Önümüzdeki iki sene içerisinde daha ileri adımlar atacağımıza ve Van’ın gerçek manada bir turizm şehri olacağına yürekten inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için şüphesiz kamu kuruluşlarımız, valiliğimiz, belediyelerimiz ve diğer kamu kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, tüm kesimlerle el ele vererek önümüzdeki yıllarda şehrimizin turizm bakımdan daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Tabi eksikliklerimiz var. Bunlar hemen olacak şeyler değil. Belli bir güç, strateji çerçevesinde belki bir turizm mastır planına ihtiyaç vardır. Bunun üzerinde de çalışılarak inşallah Van şehrimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında çok ilgi gören bir turizm şehri haline getireceğiz” dedi.

Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nın önemli olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, “Dışarıdan turizm sektörünü ilgilendiren birçok yatırımcıyı buraya getiriyoruz. Bu yıl İran’dan, Gürcistan’dan, Ermenistan’dan sektörel olarak fuarımıza katılım bekliyoruz. Yurt içinde 35 il kültür müdürlüklerin yanında belediyeler, odalar, oteller, acenteler, turizm dernekleri ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapılacağı fuarımıza 65 katılımcı bekliyoruz. Bu sayı daha da artabilir. Fuarın uluslar arası ayağı da ön planda olacak. Komşu ülkelerimizin katılımını da bekliyoruz. Bu kapsamda fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan ise, son iki yılda terörün kendilerini çok sıkıştırdığını ifade ederek, “Bu fuar yapılsın mı yapılmasın mı diye bakanlıkta çok mücadele verdik. Ayrıca diğer illerin de katılım sağlaması için çok baskı yapıyoruz, ama güvenlik nedeniyle kimse gelmek istemiyor. Ne istiyorlarsa veriyoruz, ama yine gelmiyorlardı. Geçen yıl baskıyla 19 ili getirmeye çalıştık, ancak 17’si geldi. Bu yıl hiçbir baskı yapmaksızın sadece bir duyuruyla 35 il katılım sağlayacak. 35 ilin katılması demek, Van’ın fuar anlamında belli bir noktaya geldiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yurtdışı teşkilatlarına gerekli duyuruların yapıldığına dikkat çeken Aydoğan, “Son bir girişim olarak Azerbaycan, Gürcistan ve İran’dan gazeteci getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerden gelen gazetecileri de ağırlayacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, fuarların ilin tanıtımında çok önemli olduğuna vurgu yaparak, 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Fuarda yapılacak etkinliklere de değinen Güler, “Fuarın birinci günü ‘En Güzel Van Kedisi’ yarışmasını yapacağız. Bu yarışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuarın ikinci gününde Anadolu Ateşi sahne alacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir ile gelmesi açısından bunun da önemli olacağını düşünüyorum. Yine aynı tarihte yapacağımız ‘Birinci Van Uluslar Arası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin de yapılması, fuarımıza daha yüksek katılım sağlayacaktır” diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.