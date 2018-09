Van Türk Musıki Derneğinden Vali Yardımcısı Parlak' a plaket

Van Türk Musıki Derneği, Van'da yıllardır görev yapan ve son kararname ile Samsun Terme Kaymakamlığına atanan Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak'ı dernek binasında misafir etti.

Van'da görev yaptığı süre içerisinde STK'lar ile yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Parlak, geride bıraktığı günlerin kendisi için unutulmaz anılarla dolu olduğunu, Van Türk Musıki Derneğinin ise gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Bu süreçte derneğin verdiği tüm konserlere katılım sağladığını, fırsat buldukça da koro çalışmalarına katıldığını söyleyen Parlak, “Benim için unutulmaz anlar, anılarla dolu güzel yıllardı” dedi.

Ardından koro çalışmasına eşlik eden Vali Yardımcısı Parlak'a, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'da eşlik etti. Koro çalışması sonunda dernek adına eski koro şefi Ekrem Altıntaş, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak'a derneğe yapmış olduğu katkılardan ötürü plaket takdiminde bulundu. Altıntaş, Parlak'ın Van için Vanlılar için bir değer olduğunu ifade ederek, yeni görev yerinde kendisine başarılar dilediğini belirtti.

Derneğin koro şefi Ferhat Kılıçaslan, “Mehmet valimiz her zaman bizlerin yanında yakınında oldu. Desteklerini her zaman hissettirdi. Yeni görev yeri hakkında hayırlı olur inşallah. Allah yolunu açık etsin kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Akköprü Eskitaşcioğlu ise; “Valimize bende tüm dernek üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Destekleri ve varlığı ile her zaman yanımızda oldu. Yeni görevi hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, dernek koro çalışmalarımız her hafta Salı akşamı İskele Caddesi üzerinde bulunan merkez petrol yanındaki Thimis İş Merkezi Kat 1 No 9'daki yeni yerimizde başlamıştır”dedi.

Konuşmalar ve plaket takdimi sonrası Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ve İbrahim Civelek, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, koro çalışmalarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.