Van Valisi Zorluoğlu iddiaları yalanladı: "Borç durumumuz iyi bir noktada"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesinde kayyumlar borçlanıyor” ve “belediye gayrimenkulleri satılıyor" iddialarını sert bir dille yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen spor malzemesi dağıtım töreninde kentteki 83 spor kulübüne 5 bin parça malzeme desteği yapıldı. Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Aygüven ve İbrahim Civek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, spor kulübü yetkilileri ile sporcular katıldı. Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van'da ekonomik, sosyal, kültür anlamında ve yerel hizmetler bakımından çok güzel işlerin yapıldığını belirtti. Uzunca bir süredir Van halkının mahrum kaldığı belediyecilik hizmetlerine hem Van Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyelerinin eliyle kavuştuğunu ifade eden Zorluoğlu, “Katı atık tesisleri, atık su tesisleri gibi çevre yatırımları, sıcak asfalt ve sathi kaplama gibi altyapı hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık. Kentimize, sokak ve caddelerimize çok özel dokunuşlarla vitrin ve vizyon çalışmalarımız oldu. Vatandaşlarımızın kalbine dokunan çok önemli sosyal projelerimiz oldu” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren sporculara ve spor kulüplerine her zaman destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Zorluoğlu, “Bugün bu desteklerimizin somut bir göstergesi olarak 5 bin parça spor malzemesini sporcu kardeşlerimize ve amatör spor kulüplerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bazı mihraklar yaptığımız çalışmalardan rahatsız oluyor”

Bazı mihrakların belediyenin hizmetlerinden rahatsız olduğunun altını çizen Zorluoğlu, “Bizler bu mutluluğu yaşarken bazı mihraklar yaptığımız çalışmalardan ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlıklarını da bazen doğrudan, bazen de dolaylı yollardan dile getiriyorlar. Bu şehirde 8-10 sene belediyecilik yapıp da bu şehre doğru düzgün bir tek çivi çakmayan insanlar yapılan hizmetlerden rahatsız oluyorlar. Bu şehrin caddelerini çöpe, kirliliğe, pisliğe mahkum edenler, bu şehrin en kıymetli doğal değeri olan Van denizini pisliğe mahkum edenler elbette bizim bu yaptığımız çalışmalardan memnun olmuyorlar. 8 sene bu şehirde belediyecilik yapıp da bir tek cadde, sokak, mahallesine doğru düzgün belediye hizmeti götürmeyen ama dağa, teröre belediye kaynakları aktaran insanların bizim yaptığımız bu çalışmalardan memnun olmasını beklemek söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle bu iddia doğru değildir”

Borç durumlarının devraldıkları borç durumuna göre daha iyi bir noktada olduğunu ve yeni gayrimenkuller kazandırdıklarını ancak bu çalışmaların bazı kesimler tarafından hazmedilemediğine dikkat çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün yapılan bir basın toplantısında duydum. Büyükşehir Belediyesinde kayyumlar borçlanıyorlarmış. Kendilerinin döneminde belediyenin hiç borcu yokken, şimdi çok borçlu bir belediye olmuşuz. Bu kesinlikle doğru değildir. Buradan açıklıyorum. Biz Van Büyükşehir Belediyesini yaklaşık 800 milyon lira ile devraldık. Öyle söylendiği gibi sıfır borçla filan değil. Son bir buçuk yılda yaptığımız hizmetleri de herkes görüyor. Buna rağmen şu anki borç durumumuz devraldığımız borç durumuna göre daha iyi bir noktadadır. Burada vatandaşın gerçek belediye hizmetleriyle tanışmasını arzu etmeyen mihraklar, ‘belediyenin gayrimenkulleri satılıyor' diyor. Kesinlikle bu iddia doğru değildir. Bilakis belediyemiz yeni gayrimenkuller kazandırıyor. Biz bu hizmetleri iki şekilde gerçekleştiriyoruz. Belediyenin bütçesini kamu hizmetlerine tahsis ediyoruz, terör örgütlerine aktarmıyoruz. Ankara'dan Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bakanlıklarımızın maddi anlamda desteklerini alıyoruz. Bu destekleri de kısa sürede hizmete sunuyoruz. Kim ne derse desin biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından spor kulübüne malzeme desteği ve spor ödülleri verildi. Daha sonra Van İşitme Engelliler Spor Kulübü ile protokol üyeleri voleybol maçı yaptı.