Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 15:09

Van ve Diyarbakır’da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van ve Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Van ve Diyarbakır’da terör operasyonu: 13 gözaltı

02 Haziran 2018 15:09


Van Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaları bulunan 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 şahıs Diyarbakır’da, 2 şahıs Erciş ilçesinde olmak üzere 13 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç