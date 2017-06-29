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29 Haziran 2017 13:36

Van ve Muş’ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına takıldı

Van ve Muş’ta meydana gelen 5 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, mucize eseri kimse yara almadı.

Van ve Muş’ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına takıldı

29 Haziran 2017 13:36


Muş’ta geçtiğimiz ay MOBESE kameralarına ilginç bir kaza takıldı. Boş bir sokaktan aşağı inen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce kaldırıma çıkarak duvara çarptı, ardından karşı kaldırıma çıktı. Araç içerisinde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi mucize eseri yara almadan kurtuldu. Araç içindekilere çevreden yetişenler yardım etti. Muş’ta MOBESE kameralarına takılan bir kazda ise hızlı bir şekilde seyreden otomobil karşı yönden gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunanlar hafifi sırıklarla kazayı atlattı.


Diğer 3 kaza ise Van’da meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı.




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