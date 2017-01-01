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01 Ocak 2017 12:01

Van Vefa Derneği’nden Mekke’nin fethi programı

Van Vefa Derneği’nden Mekke’nin fethi programı

01 Ocak 2017 12:01

Türkiye Vefa Derneği Van İl Başkanlığı tarafından "Mekke’nin Fethi ve Şehitleri Anma" programı düzenlendi.
Van-Şişli Öğretmenlerevinin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Küresünniler Derneği İl Başkanlığı üyeleri, yerel sanatçılar Salih Dilovan ile Ali Gündüz ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, Türkiye Vefa Derneği Genel Merkezi’nin hazırlamış olduğu 15 Temmuz konulu videonun gösterimi büyük beğeni topladı. Vanlı sanatçı Ali Gündüz’ün seslendirdiği "Vanlıyam Şanlıyam, Darbeye Karşıyam" klibinin izletilmesinin ardından Türkiye Vefa Derneği Van İl Başkanı Hamide Donmuş bir konuşma yaptı. Mekke’nin fethinin Müslümanlar için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Donmuş, "Efendimiz, ’kim bir kavme benzemek isterse o onlardandır’ buyruğu gereğince, Hıristiyanların yılbaşı şenliklerini kutlayamayız, çünkü bizim yolumuz Allah ve Resulü’nün yoludur. Sevgili Peygamberimiz ’Müşriklere muhalefet ediniz’ buyuruyor. Nerede muhalefet edeceğiz? Onlara benzememekte. Yılbaşı kutlamaları onların batıl inanışları gereğidir. Onun için biz yılbaşına tekabül eden bugünde Mekke’nin fethini kutlayacağız ve dolayısıyla onlara bilerek muhalefet edeceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye Vefa Derneği Van İl Başkan Yardımcısı Nurettin Tonga ve İl Kadın Kolları Başkanı Sariye Asıl da, Mekke’nin fethi ve Mekke’deki sahabe kadınlarını anlattılar.
Konuşmacıların ardından sanatçı Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir anısına yapmış olduğu "30 Kurşun" isimli kısa film izletildi. İzleyiciler, Ömer Halisdemir’in şehit olma anını konu alan sinevizyonu izlerken duygu dolu anlar yaşandı.
Türkiye Vefa Derneği Van İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu program, tüm katılımcılara Kur-an’ı Kerim ve mealinin hediye edilmesinin ardından sona erdi.



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