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18 Mayıs 2018 13:54

Van YYÜ akademisyenlerinden mühendislere “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarım Esasları” semineri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarım Esasları” semineri gerçekleştirildi.

Van YYÜ akademisyenlerinden mühendislere “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarım Esasları” semineri

18 Mayıs 2018 13:54


Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin Esasları" kapsamında “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarım Esasları” semineri gerçekleştirildi. İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki seminerde Doç. Dr. Ali Özvan, Doç. Dr. Mücip Tapan, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Erdil birer sunum yaptı. Seminerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyelerinin inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri bilgilendirildi. Sunumların ardından Van YYÜ akademisyenlerine vermiş oldukları destekten dolayı plaket verildi. Programa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, belediyeden Ülker Cem Kaplan ve Hakan Özkök ile çok sayıda mühendis katıldı. (EKİP-ŞAK-Y)




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