Van YYÜ Eczacılık Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Van YYÜ’de 6 yıl önce kurulan Eczacılık Fakültesinin ilk mezunları için Cengiz Andiç Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kısa süre önce kurdukları fakültenin öğrenci alıp ilk mezunlarını vermesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bizim açımızdan önemli bir başarı. Öğrenci alımından mezuniyet aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aslan ise, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eczacılık Fakültesinden mezun olan genç eczacıların sevincini paylaşmak için bir arada olduklarını söyleyen Aslan, "Fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin genç eczacıları şerefle uğurlamak için buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler belgelerini Rektör Battal ve diğer protokol üyelerinin ellerinden aldı. Fakülte dekanları, akademisyeniler ve öğrenci velilerinin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.