Van YYÜ hizmeti halkın ayağına getiriyor

Dr. Peyami Battal, semt polikliniği için kent merkezinde kiraladıkları binaya taşınmaya başladıklarını belirterek, 14 Temmuz’da hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

İHA muhabirine konuşan YYÜ Rektörü Peyami Battal, kent merkezinde açacakları semt polikliniği ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Battal, “Semt polikliniğimiz inşallah 14 Temmuz’da açılacak. Şu anda her şey hazır. Bütün cihaz, alet, ekipman tamamlandı. Odalar tamamlandı. Bütün revizyonlar yapıldı. İnşallah iki gün sonra eski hastanemizin hemen karşısında semt polikliniğimiz açılarak halkımıza hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Yeni açılan binada hemen hemen tüm polikliniklerin hizmet vereceğini belirten Rektör Battal, “Ayrıca fizik tedavi sürekli bir takip gerektirdiği için bu bölümümüzü özellikle merkeze aldık. Orada bayan ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere fizik tedavi yapılacak odalarımızı ayarladık. Yine cildiye polikliniğimiz bünyesinde güzellik merkezimiz var. Bunun da altyapısını güçlendirmek suretiyle şehir merkezine alıyoruz. Hem erkekler hem de bayanlara yönelik ayrı ayrı salonlarımız mevcut. Adeta halkımızın ayağına hizmet götürerek, 14 Temmuz’dan sonra hasta vatandaşlarımız semt polikliniğimize bekliyoruz” diye konuştu.

Şehir merkezinde ciddi bir poliklinik ihtiyacı olduğunu anlatan Rektör Battal, “Ayrıca bir hizmet daha sunuyoruz. O da detaylı araştırma gerektiren bir hastalığı varsa vatandaşımızın, onu da kendi araçlarımızla direk kampüsteki hastanemize getireceğiz. Bunun da altyapısını oluşturduk ve araçlarımızı kiraladık” ifadelerini kullandı.

Eski hastane alanı ile ilgili de konuşan Battal, hâlihazırda o alanı otopark olarak kullanacaklarını ifade ederek, 2018 yılı itibarıyla o alanda 6 bin metrekarelik bir alanda semt polikliniği hizmeti verebilecek bir bina talebinde bulunacaklarını söyledi.