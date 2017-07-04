Van YYÜ ile BEAH’ın afili olması planlanıyor

Dr. Peyami Battal, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliasyon protokolü imzalamasının doğru olmadığını belirterek, “Zannediyorum ki bizim üniversitemizle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz afili olacak ve daha etkin bir şekilde çalışacak” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Battal, Van’da üniversite olmasına rağmen İstanbul’da bulunan bir üniversite ile afiliasyon yapılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Burada üniversite olmasına rağmen, kalkıp buradaki hastanemizi İstanbul’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlıyoruz. Bize göre bu yanlış. Bunu yazdık çizdik. Hatta Türkiye’de bu işin yanlış olduğunu yazan tek üniversiteyiz. Madem böyle bir ihtiyaç hâsıl oldu, bizimle afiliasyon olalım ve beraber çalışalım. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerine Malatya İnönü Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ya da Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi ile afili olup çalışması daha doğru olur” dedi.

“Kısa sürede sonuç alınır”

2012 yılında yapılan bir toplantıda bu yanlışı dile getirdiklerini aktaran Rektör Battal, “Afiliasyon protokollerinde birkaç madde de bize göre hata olduğunu söyledik. Söz konusu protokollerde bu birkaç madde düzeltildiğinde bölgedeki bütün üniversiteler, bölgedeki hastanelerle afili olabilir. Son olarak 2016 yılındaki toplantıda ben tekrar müsteşar yardımcılarına bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade ettim. Şu anda yeni bir afiliasyon protokolü üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Zannediyorum ki bizim üniversitemizle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz afili olacak ve daha etkin bir şekilde çalışacak. Zira bu şekilde bölgede bulunan hastanelerin İstanbul’daki üniversitelerle afili olmasının bazı sıkıntılar doğuracağını düşünüyoruz. İnanıyorum ki kısa sürede sonuç alınır” diye konuştu.

“Bugüne kadar öğretim üyesi ataması yapılmadı”

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur ise, yaklaşık bir yıldır Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle afili olduğunu belirterek, “Maalesef bugüne kadar öğretim üyesi ataması yapılmadı. Hem profesör hem de doçent düzeyinde duyurular yapıldı. Ancak bölge itibarıyla batıdaki hocalarımız, akademisyenlerimiz maalesef tercih etmediler. Fakat kısa süre içerisinde yardımcı doçent düzeyinde atamalarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bu anlamda çalışma yapmasını planlıyoruz. Sonuçta hastanemiz Türkiye’nin en büyük hastanelerinden bir tanesidir. Bin 600 yatak kapasitesi olan ve 2 bin metrekarenin üstünde kapalı alanı olan bir hastaneyiz. İnşallah kısa temel kliniklerde çalışma yapmayı planlıyoruz” dedi.

Öte yandan, Ocak 2016’da yayınlanan afiliasyon yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ortak kullanımı ve işbirliği hedefleniyor.