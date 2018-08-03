Van YYÜ İran’daki üniversiteler ile işbirliğini artırıyor

Van YYÜ, İran’da var olan iş birliklerinin sürdürülmesi ve ilerleyen dönemlerde de yeni iş birliklerine imza atılması amacıyla İran Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi yönetimini üniversitede ağırladı. Van YYÜ Rektörlük Senato Salonu’nda İran Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Velizadeh ve heyeti ile toplantı yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran’daki üniversitelerle ile işbirliklerini artıracaklarını belirtti. Toplantıda üniversitenin potansiyeli hakkında bilgi veren Rektör Battal, “İran’da birçok üniversiteyle işbirliğimiz var. İran’da çok sayıda öğrencimiz var. İran’la işbirliğimiz oldukça iyi bir şekilde devam ediyor. İşbirliklerimizi daha da derinleştirmek istiyoruz. İran ile tarih, kültürel, inanç açıdan da çok derin ilişkilerimiz vardır. Dolayısıyla işbirliğimizi daha derinleştirme suretiyle hem bizim üniversitemiz, hem de sizin üniversitenizin sahip olmuş olduğu altyapı, öğretim üyesi kapasitelerini etkin bir şekilde kullanılarak gerek öğrencilerimiz, gerek öğretim elemanlarımız eğitim-öğretim ve araştırma düzeylerini artırmamız gerekiyor” dedi.

“İran ile bir kardeşlik hukukumuz var”

İran ile bir kardeş hukuklarının olduğunu ifade eden Battal, “Daha önce İran Urumiye Üniversitesi ile bazı anlaşmalar yapmıştık. Eylül ayında öğrencilerine bir sportif müsabaka yaptıracağız. Urumiye Üniversitesinde yaklaşık 10 yıldır ilişkimiz devam ediyor. Ortak sempozyumlar, toplantılar yapıyoruz. Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi ile bu tür işlerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. İran ile bir kardeşlik hukukumuz var. Bu kardeşlik hukukumuzu, birlikteliğimizi devam ettirmemiz lazım. Özellikle üniversiteler bu anlamda etkin işbirliği kurarlar ise bu hem hükümetlere, hem halka, hem de tabana yansır” şeklinde konuştu.

İran Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Velizadeh ise Van YYÜ ile olan irtibatlarının daha da pekişeceğine dikkat çekerek, “Yapılan işbirliği ile gördük ki iki üniversitemiz de oldukça iyi imkana sahiptirler. Bu imkanların en iyileri teçhizat ve laboratuvarlardır. İstiyoruz ki iki üniversitemiz de bu imkanlardan faydalansınlar. Üniversitemizde 300’e yakın akademisyen, yaklaşık 7 bin öğrenci, 2 bin civarı öğrenci yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi İran’da 180 üniversite arasında 16’ıncı sırada yer alıyor. İki üniversitenin çeşitli konularda araştırma ile ilgili işbirlikleri olabilir. Bizler de bu işbirliğini geliştirme için buradayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Van YYÜ Rektörü Battal tarafından Rektör Velizadeh’e plaket verilerek kilim hediye edildi. Toplantıya Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve İran Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Velizadeh’ın yanı sıra, Van YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, İran Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi rektör yardımcıları ile Van YYÜ rektör yardımcıları ile dekanlar katıldı.