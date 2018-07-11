Van YYÜ mezunları bir araya geldi

Van YYÜ’de veterinerlik ve edebiyat fakültelerinden mezun olan öğrenciler, 22 yılın ardından üniversitenin ‘Mezun Bilgi Sistemi’ sayesinde bir araya gelerek, eski günleri yad etti. Senato Salonunda mezunlarla bir araya gelen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurdukları Mezun Bilgi Sistemi sayesinde mezunların birbirileriyle kontak kurduğunu belirtti. Mezun olmuş öğrencilerin üniversitenin imkanlarından yararlanması için kendilerine bir kimlik çıkaracaklarına dikkat çeken Rektör Battal, “Bugün 1995-1996 yılı veteriner fakültesinin mezunlarıyla bir araya geldik. Veteriner fakültesi mezunlarına ilaveten edebiyat fakültesinden de arkadaşlarımız var. Mezun Bilgi Sistemi ile birbirileriyle kontak kurmak suretiyle bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bundan sonra biz Mezun Bilgi Sistemimizi daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü buna benzer yararları olacaktır. Bu yıldan itibaren mezunlarımıza, mezun kimlikleri de veriyoruz. Bu kimlikle üniversitemizin devam eden personeli ve öğrencisiyle aynı imkana sahip olacaksınız. Bu vesile ile Van YYÜ’den ilişkiniz kesilmemiş olacaktır. Bundan sonra daha da etkin bir şekilde birlikte olmak istiyoruz” dedi.

Mezunlar adına bir konuşma yapan Doç. Dr. İsmail Hakkı Ekin ise, “Burada bulunan arkadaşlarımız Türkiye’nin çok farklı yerlerinden geldiler. Bizim zamanımızda yüksekokula dahi Antalya’dan gelen kişiler vardı. Zamanla birçok yerde üniversitenin açılmasıyla bu azaldı, ama geçmişte üniversitemiz Türkiye’nin her yerinden öğrenci alıyordu. Şu an buradaki arkadaşlarımız Türkiye’nin değişik yerlerinde görev almış kişilerdir. Bu da bizim için gerçekten gurur vericidir. Sosyal medya ile birlikte, üniversitemizin Mezun Bilgi Sisteminin devreye girmesinden sonra iş gerçekçi hale geldi. Bu vesileyle arkadaşlarımız bir araya geldiler ve ardından Van’da buluşmak için karar aldılar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sertifikalarını alan mezunlar, rektörlük binası önünde hep birlikte kep fırlattı.