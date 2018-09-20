Van YYÜ, Muradiye Kaymakamlığı ile Bina Tahsis Protokolü İmzaladı

Daha önce YYÜ Merkez kampüsünde eğitim veren Yüksekokulun 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van'ın Muradiye İlçesinde hizmet verilebilmesi için kaymakamlık tarafından bir bina tahsis edildi. Protokolün imzalanması ardından, eğitim verilecek yeni binada incelemelerde bulunuldu. Burada konuşan Rektör Battal, ilçelerde meslek yüksekokullarının bulunmasının o ilçenin kalkınmasında büyük önem taşıdığını belirterek; "Bu gün Muradiye ilçemizde kaymakamlık ve belediyemiz ile bir protokol imzaladık. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Meslek yüksekokulumuzun Muradiye'de eğitim-öğretime başlaması ardından ilçemiz de bundan faydalanacaktır. Burada okuyacak gençlerimizin İlçemize hem ekonomik hem de diğer alanlarda katkılar sunmasını bekliyoruz. Muradiyelilerin de gençlerimize çok iyi ev sahipliği yapacağını biliyor, onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Başta Kaymakamımız Harun Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakamlık binasında yapılan imza törenine; YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Muradiye MYO Müdürü Prof. Dr. Naci Genç katıldı.