Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:43

Van YYÜ öğrencilerinden İsrail ve Amerika’ya tepki

VAN (İHA) – Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) protesto edildi.

Van YYÜ öğrencilerinden İsrail ve Amerika’ya tepki

15 Mayıs 2018 17:43


YYÜ yerleşkesinde cami bahçesinde öğle namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş, kampüs durağına kadar yürüyüş düzenlendi. Burada bir basın açıklaması yapan öğrenciler ABD) İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesini protesto etti. Filistinli halkın uğramış olduğu katlama kınayan öğrenciler "Filistin yalnız değil, katil Amerika ve İsrail-Arap ülkeleri uyuma Müslümanlara sahip cık" sloganları atıldı. Kalabalık gurup daha sonra Filistin’de hayatını kaybeden vatandaşlar için Fatiha okuyarak olaysız bir şekilde dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç