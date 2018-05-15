Van YYÜ öğrencilerinden İsrail ve Amerika’ya tepki

YYÜ yerleşkesinde cami bahçesinde öğle namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş, kampüs durağına kadar yürüyüş düzenlendi. Burada bir basın açıklaması yapan öğrenciler ABD) İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesini protesto etti. Filistinli halkın uğramış olduğu katlama kınayan öğrenciler "Filistin yalnız değil, katil Amerika ve İsrail-Arap ülkeleri uyuma Müslümanlara sahip cık" sloganları atıldı. Kalabalık gurup daha sonra Filistin’de hayatını kaybeden vatandaşlar için Fatiha okuyarak olaysız bir şekilde dağıldı.