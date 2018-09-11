Van YYÜ Sosyoloji Bölümü tarafından organize edilen Van Kent Söyleşileri'nin 6'ıncısını düzenledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyoloji Bölümü'nün organize ettiği Van Kent Söyleşileri kapsamında Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve yazarı İkram Kali Van'ı anlattı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün 6'ıncısını düzenlediği "Van Kent Söyleşileri" programı DAKA'da yapıldı. Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Yazarı İkram Kali "Yerel Basında Şehir: 81 Yıllık Vansesi Gazetesi'nin Gözüyle Van" başlıklı söyleşisinde 81 yıllık Van'ın ilk gazetesi Vansesi'nin geçmişi ile bugününe değinerek, Van'ın sosyo- kültürel zenginliklerini anlattı. Söyleşiye katılan Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin verdiği bilgilerden dolayı Kali'ye teşekkür ederek kent söyleşilerinin devam edeceğinin altını çizdi. DAKA'da yapılan söyleşiye akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.