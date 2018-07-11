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11 Temmuz 2018 13:04

Van YYÜ yerleşkesine 181 güvenlik kamerası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüs yerleşkesindeki 46 noktaya 181 güvenlik kamerası takıldı.

Van YYÜ yerleşkesine 181 güvenlik kamerası

11 Temmuz 2018 13:04


Van YYÜ Rektörlük binasında ‘Kamera ve Güvenlik Sistemi’ için tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik ve öğretim üyeleri katıldı. Kurdele kesimi öncesi bir konuşma yapan Valisi Zorluoğlu, YYÜ’nün sürekli yenilendiğini, ülkenin ve bölgenin yeni çehresi haline geldiğini belirtti. Kamera ve güvenlik sistemini çok önemli bir işlev olarak gördüğünü ifade eden Zorluoğlu, “Çünkü güvenlik, yeme içmeden sonra en önemli ihtiyaçtır. Yapılan projeyle üniversitemizin adeta yeni gözleri oldu. Bu kameralar üniversitemizin her noktasını, tabi özel hayatımızın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde gözetleyecek. Bu, önemli bir hizmet" dedi.


Van YYÜ’nün büyük bir kampüs alanına sahip olduğunu dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, “Kampüsümüz çok büyük ve 7 bin 500 dönümlük bir araziye sahip. Kampüsümüzde 27 bini aşkın öğrenci yaşıyor. 4 bin de personelimiz var. Bütün bunları dikkate aldığımızda güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Gerekli izinleri aldık, yurtlarımızın önünde sesli ve görüntülü kayıt alıyoruz. Yurtlarımızın önüne gerekli uyarı levhalarını astık. Giriş çıkışlar dahi plaka okuma düzeyinde kaliteli kayıt yapıyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından ‘Kamera ve Güvenlik Sistemi’nin açılışı gerçekleştirildi.




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