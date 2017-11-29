Van YYÜ’de ‘Aktif Kampüs’ etkinliği

Dersin yürütücüsü ve Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun’un rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci, akademisyen ve personel katıldı. Yıl boyu ve her fakültede devam ettirilmesi planlanan etkinliğin ilkinde; BESYO Spor Salonundan sahile yürüyen katılımcılar, burada eğitmenler eşliğinde egzersiz hareketler yaptı.

Etkinlik sonrasında konuşan Van YYÜ BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun, bu etkinliğin bir ders uygulaması olarak başladığını, fakat çok daha büyük bir projeye döndüğünü belirterek, "İlkini yaptığımız bu etkinlik başta bir dersin uygulamasıydı, ama şimdi bizim için büyük bir projeye dönüştü. Sağlıklı beden için sağlıklı kalp figürüne dikkat çekmeyi amaçladığımız bu ilk etkinlik sonrasında etkinliğimizi tüm fakültelere yaymayı planlıyoruz. Yıl boyunca sürdürmeyi planladığımız bu etkinlik için destek sunan başta öğrencilerim olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Coşkun, ayrıca ilk etkinliklerine katılımlarından dolayı Eğitim Fakültesi Okulöncesi Bölümü öğrencilerini ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Parlak’ı, Van Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, Öğretim Görevlisi Cezmi Müküs ve Doç. Dr. Zeki Duman’ı, Başkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Öğretim Görevlisi M. Burak Görentaş’ı kutladı.