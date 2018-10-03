Van YYÜ'de oryantasyon eğitimi

Van YYÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından öğrencilerin; bölümleri, fakülteleri ve kampüs yaşamına daha hızlı ve kolay uyum sağlayabilmeleri için bir oryantasyon programı düzenlendi. Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı oryantasyon programına rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ile Prof. Dr. Murat Demirel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilere sürpriz yaparak oryantasyon programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı. Üniversitelerin genel açılış töreni nedeni ile Ankara'da bulunan Rektör Prof. Dr. Battal, programa katılan öğrencilerin yanında olamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Rektör Battal, "Biz büyük bir aileyiz, sizlerde bu günden sonra bu büyük ailenin bir parçası oldunuz. Biz yönetim olarak sizin için elimizden geleni yapacağız. Göreceksiniz ilerde size aileniz kadar, hatta bazen daha yakın olacağız. Size tavsiyem, burada okuduğunuz süreyi iyi değerlendirin. Daha donanımlı bireyler olarak bu sıralardan ayrılın. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder, siz öğrencilerime de başarılar dilerim" dedi.

Programa canlı bağlanan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, “gerekirse bana cep telefonumdan ulaşın” diyerek cep telefonu numarasını da öğrencilerle paylaştı.

Daha sonra öğrenciler adına bir konuşma yapan sosyoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi Gümrah Özhekti, duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından, kürsüye çıkan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Van YYÜ olarak 17 fakültesi, 45 öğrenci topluluğu, 45 merkez, 5 enstitüsü, 9 yüksekokulu olan ve 33 bin öğrencisi bulunan bir üniversite olduklarını belirtti. Öğrencilerin eğitim alacağı süreçte kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Kazankaya, “Bu seçim geleceğinizin şekillenmesi adına çok şey beklediğinizi göstermektedir. Eğitim gördüğünüz bu şehri iyi tanımaya çalışalım. Bu yolda üzerimize düşeni vermeye hazırız. Siz de üzerinize düşeni almaya hazır olun. Öğrenciliğiniz süresince bilgi, beceri, tecrübe ve deneyimlerinizi artıracak uzun bir maratona başladınız. Bu maratonda kendinizi madden ve manevi en iyi şekilde yetiştirmenizi temenni ediyoruz. Ders hocalarınız, danışmanlarınız, yöneticileriniz ve bizler bu süre içerisinde sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Gelecek süreçte mezun olduktan sonra istihdam edilmeyi değil, istihdam oluşturmayı düşünecek cesur ve geniş hukuklu olarak geleceğinizi şekillendirmeye çalışın” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırlamış olduğu tanıtım videosu izletildi. Program, Öğretim Üyesi Dr. Gaye Zeynep Çenesiz'in verdiği oryantasyon eğitimiyle devam etti.