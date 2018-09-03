Van YYÜ’de ‘PTT kart’ dönemi

Van YYÜ ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü arasında öğrencilerin ulaşımını daha konforlu hale getirmek, fakültelere ve yemekhaneye giriş-çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘PTT kart’ konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ve Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, fakülte ve yemekhane giriş-çıkışlarında daha kullanışlı bir kart sistemi kullanacaklarını belirtti. Rektör Battal, “Yemekhanemizde kart sistemi ile yemek veriliyor. Bunu daha işlevsel ve daha fonksiyonlu hale getirebilmek için bu kartları gerek fakültelerin, gerekse de üniversiteye giriş-çıkışta daha etkili bir sistem haline getirmeyi planlarken, PTT Genel Müdürlüğümüz bize bu teklifi sundu. Üniversitemizde kart ile yeni hayat sistemi başladı. Bu PTT kartla öğrencilerimizin hayatta karşılaşacağı sorunları kolaylaştırmış olacağız” dedi.

PTT Genel Müdürlüğünün hizmetlerini sürekli geliştirdiğini ifade eden Battal, “Hizmetler geliştikçe biz de sistemimizi ona entegre etmek suretiyle, o hizmetlerden yararlanacağız. Van’da yine halk otobüsleri kartlı sisteme geçti. Bizim yapacağımız PTT kartı oraya da entegre etmek suretiyle artık öğrencilerimiz için yolculuk tamamen kolaylaştırılmış olacak. Ayrıca PTT, ‘kargomat’ dediğimiz yeni bir hizmeti vatandaşlara sunuyor. Bu da sadece yabancı ülkelerde başlatılan bir uygulamaydı, ama artık Van’da da var” diye konuştu.

“PTT kartla öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz”

PTT kart ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırdıklarını dile getiren PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ise, “PTT yaşamın her noktasında olan bir kurum. İnşallah biz üniversitemizde başlatmış olduğumuz bu anlaşma içerisinde öğrencilerimizin üniversiteye girişlerinden yemek yemelerine, kahvede oturmalarından kafede çay içmelerine ve internet kullanımına varıncaya kadar yanlarında oluyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah yeni uygulamalarda buna dahil ediliyor. PTT kart sayesinde bütün öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. İnşallah bu kartla öğrencilerimiz üniversite içerisindeki günlük faaliyetlerinde de bu karttan faydalanacaklar. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde toplu taşımalarda da bu geçerli olacak. Kargo için yine bu karttan istifade etmiş olacağız. Yine ’PTT AVM’ üzerinden Van ürünlerinin buradan bütün dünyaya satım imkanı olacak” şeklinde konuştu.