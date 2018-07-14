Van YYÜ’den 15 Temmuz için bisiklet turu etkinliği

Van YYÜ Rektörlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı bir bisiklet turu organize etti. Kurtuluş Parkı’ndan ellerindeki Türk Bayrakları’yla pedal çevirmeye başlayan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve beraberindekiler Van Kalesi’nde bulunan İpekyolu Belediyesi’nin Atatürk Kültür Parkı’daki "Gençler Demokrasiye Sahip Çıkıyor" etkinliğine katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Battal, hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümü nedeniyle birçok etkinliğin yanı sıra Van Kalesi’ne kadar pedal çevireceklerini ifade ederek, "Bu tür etkinlikleri hem bu hain darbe girişimini telin etmek hem de zihinlerde canlı tutmak ve halkımızın tekrar dikkatine sunmak için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Darbe girişimi gecesi ilk sosyal medya hasabından birini attığını söyleyen Battal, "O gece halkımızı Beşyol Meydanı’na hem sosyal medyadan hem de telefonla arayıp davet ettik. Yine Beşyol Meydanın ilk ulaşanlardanız. Buna benzer ülkemizin geleceğine kast edenlerin bütün girişimlerine karşı olduğumuzu ve bunların asla amaçlarına ulaşamayacağını tekrar söylüyoruz. Bu amaçla her zaman halkımızla, devletimizle birlikte el ele yürüyeceğimizi ve bu hainlerin asla amaçlarına ulaşamayacağını bir kez daha haykırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bisiklet turu etkinliğine YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, dekanlar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.