Van YYÜ’den ‘sahte diploma’ önlemi

Van YYÜ, özellikle yabancı üniversitelerle sıkça karşılaşılan ‘sahte diploma’ olaylarına karşı olası önlemler alıyor. Yeni çıkarılan güvenlikli diplomayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yeni basılan diplomalarda 5 farklı korumanın yer aldığını belirtti. Üniversite için yeni ve güvenlikli diploma bastırdıklarını dile getiren Rektör Battal, "Üniversitemizin diplomalarıyla ilgili zaman zaman diğer üniversiteler, özellikle yabancı üniversitelerle sorunlar yaşanıyordu. Bizde bu kapsamda üniversitemiz için yeni ve güvenlikli bir diploma bastırdık. Diplomada gizlenmiş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yazısıyla birlikte, iki farklı kedi gözü bulunuyor. İmzaların taklit edilmemesi adına bir kenarında rektör diğer kenarında da dekanın imzası yer alıyor. Tüm bu sistemler hesaplandığında, diplomada 5 farklı koruma yer alıyor. Dolayısıyla artık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi diplomasının taklit edilmesi ve sahte diploma çıkarılması mümkün olmayacak” dedi.

Lisans ile ön lisans diplomasında yer alan Van YYÜ logosu renklerinin de farklı olduğuna işaret eden Battal, logoların karıştırılması durumunda diplomanın sahte olduğunun anlaşılacağını söyledi.