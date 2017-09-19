Van YYÜ’den SMS kampanyası

SMS kampanyası ile Van YYÜ Vakfı Başkanlığına bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin, tüm operatörlerden “Burs” yazıp “1465”e göndererek bağışta bulunabilecekleri belirtildi. Kampanyada, tek SMS fiyatının 5 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Van YYÜ Rektörlüğünde kampanyaya start veren Van Valisi Murat Zorluoğlu, tüm hayırsever vatandaşların başlatılan kampanyaya destek vermesi talebinde bulundu. Zorluoğlu, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu sene yeni bir uygulama başlatıyor. Bizlerde bugün bu uygulamanın startını vermiş oluyoruz. Üniversitemizde eğitim gören ve ekonomik anlamda yeteri imkânlara sahip olamayan öğrencilerimize vakfımız burs veriyor. Vakfın kaynaklarının artması içinde halkımızın, hayırsever vatandaşlarımızın daha fazla bağış yapması gerekiyor. Fakir öğrencilerimizin eğitim hayatında hayırsever vatandaşlarımız destek versinler. Bununla ilgili bir uygulama geliştirildi. SMS üzerinden üniversitemizin vakfına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde cep telefonlarının SMS bölümüne ‘Burs’ yazıp ‘1465’e gönderirlerse 5 TL’lik bir bağış yapmış olacaklar” dedi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, start verilen kampanyaya destek amacıyla SMS göndererek bağışta bulundular.