Van’a 3 milyon 740 bin liralık yeni hayvan pazarı

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van, yeni modern hayvan pazarına kavuşmak için gün sayıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan modern hayvan pazarında çalışmalar sürüyor. Temeli atılan ve çelik konstrüksiyonları dikilen ve 32 bin 405 metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan canlı hayvan pazarında, karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası yer alacak.

Yüzde 90’ı DAP tarafından karşılanacak olan hibeden faydalanılarak yapılan Canlı Hayvan Pazarı yaklaşık olarak 3 milyon 740 bin TL’ye mal olacak. Yılsonunda bitirilmesi planlanan hayvan pazarı bittiği zaman bölgenin en modern ve en büyük tesisi konumunda olacak.