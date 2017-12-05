Van’a değer katanlar unutulmadı

Mesleki potansiyellerini kullanarak Van’ı ulusal ve uluslararası platformda tanıtan fotoğrafçılardan Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin, Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından taltif edildi. Belge takdiminde konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “İlimizin tarihi ve turistik değerleri ile olağan hayatını çektiği fotoğraflarla tüm dünyaya tanıtan ve bu konuda hiçbir destek almayarak bu çalışmalarını daha da kıymetli kılan Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin’in çalışmaları bizleri oldukça mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bazen bir fotoğrafla çok şey anlatan, bakış açılarını değiştiren ve kentin bilinirliliğine önemli katkılar sunan değerli fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün kendilerine şeref beratı vererek Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarını takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bir fotoğraf karesi için günlerce o anı yakalamanın arzusu içinde olan tüm fotoğraf sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından fotoğrafçılara şeref beratı takdim edildi.