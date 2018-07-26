Van’a sağlık yatırımı

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, AK Parti’nin öncelikleri arasında yer alan sağlık hizmetlerinin ülkemizin sosyoekonomik yaşantısına doğrudan etkileri olan büyük bir alan olduğunu söyledi. Arvas, “Sağlık sisteminin bir alt sistemi olan hastaneler, sağlık hizmetlerinin temel fonksiyonu olan tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü işletmelerdir. Hastane olmayan veya ihtiyaç duyulan ilçelerimizde inşaatı devam eden, sözleşme, yer teslim veya proje safhasında olan Gürpınar, Saray, Çatak, Çaldıran, Gevaş, Bahçesaray ve Başkale olmak üzere toplam 7 hastane vardır. Yine sağlıkta cazibe merkezi haline gelen Van’da; Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim ve Destek Merkezi (ÇAMATEM), Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), kamu ve özel işbirliği ile yapılacak olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) , psikiyatri yani diğer adıyla Ruh-Sinir Hastalıkları Hastanesi yatırımları da takip edilmektedir. Fiziki olarak devam eden ve proje safhasında olan veya planlanan sağlık yatırımlarıyla ilgili taleplerimizi milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte Sağlık Bakanımıza bildirdik ve destek istedik. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay erişimi en temel haklarıdır. Biz de bu anlayışla ilimizdeki sağlık yatırımlarını büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla takip edeceğiz” dedi.

“Hastane yatırımı olması gereken kıymetli bir yatırımdır”

Sağlık Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan hastane yapım protokolü kapsamında 14 Haziran 2010 tarihinde ihale edilen ‘Erciş ilçesi 112 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı, Ek 100 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi’ işi maalesef bugüne kadar çeşitli nedenlerle bitirilememiştir. Erciş Devlet Hastanesinin en kısa zamanda tam kapasite hizmet vermesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Seçimlerden sonra kabinenin kurulması ve sağlık teşkilatının yeniden yapılandırılması sürecini bekledik. Hastanemiz ile ilgili aksayan yönleri ve eksiklerini Sağlık Bakanımız ve TOKİ Başkanlığımız ile paylaştık, bu konuda gerekli çalışmalar başlatıldı. TOKİ Başkanlığınca konu ile ilgili bir heyet, 24 Temmuz itibariyle Erciş ilçemize gönderildi. Ayrıca 4735 sayılı kanun gereği eksiklerin yüklenici firmanın namı hesabına yapılması yönünde süreç başlatılmıştır. Devletimizin yaklaşık 31 milyon TL yatırım bedeli ile yaptırdığı Erciş Devlet Hastanesini sekiz yıldır tamamlamayanlar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını gasp etmişlerdir. Valimiz ile birlikte her gelişmeyi günlük takip ediyoruz. Çeşitli bahanelerle ötelenen ve ihmal edilen hastanemizi inşallah en yakın zamanda tam kapasite hizmet vermek üzere tamamlayacağız. Hastane yatırımı olması gereken kıymetli bir yatırımdır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Erciş halkına hizmet için inşa edilen bu devasa yatırımı hiç kimsenin farklı algılarla gölgelemeye hakkı yoktur” diye konuştu.

“Erciş’e Ağız Diş Sağlığı Merkezi yapacağız”

Erciş’in sağlık hizmetlerinde hak ettiği hizmeti alacağını dile getiren Arvas, “Bugün ihtiyacımız olan tek şey güç birliği ve işbirliğidir. Eski hastane yerleşkesi üzerine de Erciş’e yakışır bir Ağız Diş Sağlığı Merkezi yapacağız. Bu konu ile ilgili de Sağlık Bakanlığımız tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde yapılan sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde ‘önce insan’ anlayışı merkeze alınmıştır. Hastalarımızın rehin tutulduğu, acil servislerden çevrildiği, ambulans yanında ücret talep edildiği günler geride kalmıştır. Yalnızca şehir merkezlerinde değil kırsalda da 112 Acil Sağlık hizmetlerinin verildiği, diyaliz hastası olan hastalarımızın evinden alınarak hizmet verildiği bir dönemi yaşıyoruz. Sağlık alanında yapılan reformlar ile birlikte 2003’te yüzde 39,5 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 75 seviyesine çıkmıştır. Hükümetimiz ve sağlık camiamızla beraber inşallah vatandaşlarımızın memnuniyet oranını daha da arttıracağız” şeklinde konuştu.