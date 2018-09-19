Van'a ‘Şehir ve aile mezarlığı' kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurubaş Mahallesi'nde 700 bin metrekarelik devasa bir alanda Şehir ve Aile Mezarlığı kuruyor.

Van'daki mezarlıkların yüzde 100 doluluk oranına ulaşması üzerine yeni bir mezarlık alanı için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, kentin yaklaşık 30 yıllık mezar ihtiyacını karşılayacak bir projeye imza atıyor. Yaklaşık 700 bin metrekarelik devasa bir alanda yapılması planlanan şehir mezarlığı kompleksinde idari bina, 400 araçlık otopark, gasilhane, mescit, tören alanı, yaya yolu, aile kabristanlıkları ve mezarlık adaları yer alacak. Projesi hazırlanan ve kısa bir süre sonra çalışmalarına başlanması planlanan alanda yapılacak mezarlıkta bütün vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alırken, mezarlık alanının kapasitesi ise 46 bin kişi olarak planlandı.

Projenin uzun yıllar kentin mezar ihtiyacını karşılayacağını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi. Söz konusu arsanın Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Van Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini ifade eden Yalçın, “Bu projenin bu kadroların eliyle hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir belediyenin en önemli vazifelerinden bir tanesi de zor gününde vatandaşının yanında olmasıdır. Bu da cenaze hizmetleri, mezarlık alanlarının hazırlanması, gasilhane ve defin işlemleri gibi hizmetlerle mümkündür. Kentimizde maalesef mezarlıklarımızın yarısı yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Burada bir çalışma yapılmaması durumunda ileriki yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu öngörü ile hareket ederek ‘Şehir ve Aile Mezarlığı' projesi için yer istedik. Milli Emlak Genel Müdürlüğü bizlere yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alan tahsis etti. İnşallah bu alanda modern bir şehir mezarlığını oluşturarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.