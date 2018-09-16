Van'da 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Van'da polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu yolcu minibüsünde 1 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül günü Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van karayolu üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan 65 plakalı yolcu minibüsünde L.C. isimli yolcunun çantasında astarın altına zulalanmış iki paket halinde 1 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirdi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan L.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edileceği ifade edildi.