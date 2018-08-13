Van’da 1. Yoğun Bakım Bölge Değerlendirme Toplantısı

Dr. Nevzat Akdoğan başkanlığında 1. Yoğun Bakım Bölge Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Nevzat Akdoğan, yoğun bakım hizmetlerinin hassasiyet isteyen özellikli birimlerden biri olduğunu söyledi. Akdoğan, “Eğitimli ve sertifikalı personel tarafından yürütülen bu hizmetler iyi organize edildiğinde dışarıya hasta sevkini önemli ölçüde azaltan ve hayati önem taşıyan bir hizmettir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak yapılandırılmış yoğun bakım hizmetlerimizin ilimiz ve bölgemiz ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken çaba ve gayreti gösteriyoruz. Amacımız yoğun bakım gerektiren durumlarda hastalarımızı kendi ilimizde takip ve tedavisini yapabilmektir. Tüm çaba ve gayretimiz bu yöndedir” dedi.

Hakkari, Muş, Ağrı, Bitlis ve Van’dan yetkililerin katıldığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından son buldu.