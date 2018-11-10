Van'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Van'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Van Devlet Tiyatrosunda devam etti. Atatürk'ün hayatını anlatan konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oratoryo gösterisi ile devam eden tören, 10 Kasım ile ilgili düzenlenen şiir, resim, kompozisyon ve Atatürk koşusu dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.