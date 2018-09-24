Van'da 10 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Albayrak Mahallesi'ne uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Albayrak Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yapılan aramada, 10 adet poşet içerisine paketlenmiş halde 10 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Meyve suyu kutularından esrar çıktı

Öte yandan, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Şahsın üst aramasında 6 gram toz esrar, şüpheliye ait poşet içerisinde bulunan meyve suyu kutularının içerisine zulalanmış vaziyette ise 629 gram olmak üzere toplamda 635 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.