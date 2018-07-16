Van’da 100 kişiden 60’ı sigarayı bırakıyor

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran 100 bağımlıdan 60’ının sigarayı bırakmak için ilk adımı attığı ortaya çıktı. Van’da sigarayı bırakma oranında ciddi bir başarı elde ettiklerini ifade eden Doktor Mustafa Uzgören, gelişmiş ülkelerde sigarayı bırakma oranının da yüzde 60-70 civarında olduğunu belirtti.

Dr. Uzgören, haftanın 5 gününde günlük 15 hasta kabul ettiklerini söyledi. Yaklaşık 10-15 kişiyi de kontrole aldıklarını anımsatan Uzgören, “Yaptığımız iş gerçekten çok ciddi bir iş ve seans şeklinde oluyor. Gelen her hastaya hem psikoterapi uyguluyoruz, hem de kişiler sigarayı kendi başına bırakamadığı için bir tedavi yöntemine karar veriyoruz. Kişinin bağımlılığını değerlendiriyoruz. Sonrasında kişiyle beraber en uygun tedavi şeklini uyguluyoruz” dedi.

"Van’da sigara bırakma oranı yüzde 60’a yakın”

Van ilinde sigara bırakma oranın yüzde 60 civarında olduğunu dile getiren Uzgören, “Yani gelen 100 kişiden 60’ı sigarayı bırakıyor. Tabi bunun ne kadar etkili ya da faydalı olduğumuzun tam bir göstergesi değildir. Şu anki oran çok iyi. Gelişmiş ülkelerde de bu tedavi yöntemleri kullanılıyor. Gelişmiş ülkelerdeki oran da yüzde 60-70’e yakındır. Şu an bizdeki oran da o şekildedir. Tabi bu orana kalmamak lazımdır. Çünkü sigara bırakma çok uzun vadeli bir iştir” diye konuştu.

“En çok hasta profilimiz 25-50 yaş arasında”

Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran bağımlıların 25-50 yaş aralığında olduğunu aktaran Uzgören, sigaranın kişileri hapsettiğini söyledi. Sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olduklarını ifade eden Uzgören, şunları söyledi:

“Genelde sağlık problemi olmayan ama sağlık problemi olmasından şüphe duyan insanlardır. Hani bir şekilde rahatsızlık hissediyorlar ve ileride bunun kendilerine problem oluşturacağını düşünüp, sigaradan bir an önce uzaklaşmak işitiyorlar. Tabi kendileri de daha önce defalarca denemiş ama bırakamamış bağımlılar geliyor. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigara ile değil kendinizle yaşayın. Çünkü sigara sizi hapsediyor.”

“Babam sigara içmekten öldü”

Sigarayı bırakmak için tedavi olduğunu söyleyen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan 67 yaşındaki Mehmet Gümüş isimli vatandaş ise, “Öncesinde birkaç kez sigarayı bırakma polikliniklerine başvurdum, hocalarımız gerekeni yaptılar. Fakat sigarayı bir türlü bırakamadım. Babam sigara içmekten öldü. Bizler de bir türlü bırakamıyoruz. Biz bölge halkı sıkıntıdan dolayı sigara içtik. Ben de KOAH hastasıyım. Ciğerlerimin sol tarafı hasara uğramış. Bu yüzden buraya geldim. Doktorlar çok ilgi, alaka gösterdiler. Sigaradan dolayı hayattan tat alamaz oldum. Gençlere tavsiyem sigaradan medet ummasınlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma ve Danışma Hattı operatörleri tarafından belirlenen sigara bırakma gününü takiben, tedaviyi kabul eden bağımlıların yıl içinde toplamda 6 defa arandığı belirtildi.