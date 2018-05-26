Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 09:23

Van’da 105 kilo eroin ele geçirildi

Van’da narkotik polisi, bir kamyonda yaptıgı aramada 105 kilo 29 gram eroin ele geçirdi.

Van’da 105 kilo eroin ele geçirildi

26 Mayıs 2018 09:23


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine 26 Mayıs 2018 günü saat 03:00 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan kamyon garajında durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasına zulalanmış şekilde 199 paket halinde 105 kilo 29 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kamyon ve uyuşturucuya el konulurken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç