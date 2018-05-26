Van’da 105 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine 26 Mayıs 2018 günü saat 03:00 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan kamyon garajında durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasına zulalanmış şekilde 199 paket halinde 105 kilo 29 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kamyon ve uyuşturucuya el konulurken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.