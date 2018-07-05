Van’da 105 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde Uzunyol Mahallesi’nde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, plakası olmayan kapalı kasa bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan kontrolde; 52 Afganistan, 23 Pakistan, 5 Bangladeş ve 1 İran uyruklu olmak üzere 81 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Öte yandan, İpekyolu ve Saray ilçelerinde de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar ise ülkelerine gönderilmek üzere Van İl Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.