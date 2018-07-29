Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 12:06

Van’da 106 kaçak göçmen yakalandı

Van’da İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 106 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Van’da 106 kaçak göçmen yakalandı

29 Temmuz 2018 12:06


Edinilen bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 106 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli için haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.


Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç